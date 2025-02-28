Інгулець – Кривбас: де дивитися матч 19 туру УПЛ

Криворізький Кривбас та Інгулець з Петрового зіграють між собою в матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 1 березня, на стадіоні "Гірник" в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Кривбас перед матчем посідає 4 місце в турнірній таблиці. У підопічних Юрія Вернидуба 31 бал за 17 матчів та недограний поєдинок проти Шахтаря. Інгулець йде на останньому місці, відстаючи від передостаннього Чорноморця на 6 очок.

Нагадаємо, в попередньому турі Кривбас розгромно програв Вересу, а Інгулець не зміг втримати нічийний рахунок з Поліссям.