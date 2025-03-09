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Динамо Київ – Зоря: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 9 березня 2025, 17:19
Динамо Київ – Зоря: де дивитися матч УПЛ
ФК Зоря

Київське Динамо прийматиме луганську Зорю проведуть матч 21 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 11 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Окрім того, матч буде транслюватися на каналі 2+2 та YouTube-каналі Динамо Київ.

Напередодні поєдинку Динамо Київ очолює турнірну таблицю чемпіонату України, набравши 50 очок за 20 турів.

Зоря після двох перемог поспіль піднялася на шосту позицію, заробивши 28 залікових балів у 19 поєдинках УПЛ.

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