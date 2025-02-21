Динамо – Карпати: де дивитися центральний матч 18 туру УПЛ

Львівські Карпати завітають до київського Динамо у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 23 лютого, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні гри Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи 43 бали після 17 зіграних матчів та жодної поразки. Карпати йдуть шостими, у команди 24 очка.

У першому колі кияни впевнено перемогли Карпати з рахунком 3:1.