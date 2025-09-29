Українська правда
Абердін – Шахтар: де дивитися матч Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 29 вересня 2025, 13:11
ФК Шахтар

Донецький Шахтар завітає в гості до шотландського Абердіна у першому турі Ліги конференцій УЄФА.

Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньйо.

