Абердін – Шахтар: де дивитися матч Ліги конференцій

Донецький Шахтар завітає в гості до шотландського Абердіна у першому турі Ліги конференцій УЄФА.

Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Піттодрі" у шотландському місті Абердін.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньйо.