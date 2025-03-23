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Можливо, так буде краще, – Де Брейне оцінив можливий програш Україні в плейоф Ліги націй

Володимир Максименко — 23 березня 2025, 14:23
Можливо, так буде краще, – Де Брейне оцінив можливий програш Україні в плейоф Ліги націй
Кевін Де Брейне та Олександр Зінченко
Getty Images

Лідер збірної Бельгії Кевін Де Брейне оцінив можливість вильоту команди з дивізіону А за підсумками двобою з Україною.

Слова футболіста Манчестер Сіті наводить Voetbalnieuws.

"Звісно, краще перемагати, щоб не втрачати впевненість. Але якщо перемога та дивізіон А означатимуть, що ми програємо наступні матчі, то буде за краще грати у лізі В.

Ви можете зустрітись із великою кількістю сильних команд, що негативно відобразиться на рейтингу та впливатиме на жеребкування під час Євро або чемпіонату світу", – розповів Де Брейне.

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Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Раніше збірна України оголосила заявку на майбутній поєдинок.

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