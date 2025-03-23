Україна зіграє в жовтому комплекті форми матч-відповідь проти Бельгії

Збірна України визначилась із комплектом ігрової форми на матч-відповідь в межах плейоф Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Так, підопічні Сергія Реброва вийдуть на поєдинок у жовтій формі. Єдина зміна порівняно з першим матчем – воротарський светр. На цю зустріч голкіпер "жовто-синіх" вийде не у зеленому, а у сірому екіпіруванні.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Раніше збірна України оголосила заявку на майбутній поєдинок.