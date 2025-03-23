Україна оголосила заявку на матч-відповідь проти Бельгії в Лізі націй
Збірна України оголосила заявку на матч-відповідь плейоф Ліги націй проти Бельгії.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Так, до списку футболістів потрапив Артем Довбик, який не зміг зіграти у першому поєдинку через вірус. Юхим Конопля та Олексій Сич залишили розташування збірної через травми.
Заявка збірної України:
Воротарі: Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
Захисники: Богдан Михайліченко, Олександр Сваток, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко
Півзахисники: Іван Калюжний, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Єгор Ярмолюк, Олексій Гуцуляк, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Георгій Судаков
Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук, Артем Довбик
Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.
У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.