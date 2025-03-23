Україна оголосила заявку на матч-відповідь проти Бельгії в Лізі націй

Збірна України оголосила заявку на матч-відповідь плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Так, до списку футболістів потрапив Артем Довбик, який не зміг зіграти у першому поєдинку через вірус. Юхим Конопля та Олексій Сич залишили розташування збірної через травми.

Заявка збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Захисники: Богдан Михайліченко, Олександр Сваток, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко

Півзахисники: Іван Калюжний, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Єгор Ярмолюк, Олексій Гуцуляк, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Георгій Судаков

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук, Артем Довбик

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.