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Монако підпише захисника Баварії

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 21:47
Монако підпише захисника Баварії
Ерік Даєр
Баварія

Англійський захисник Баварії Ерік Даєр влітку змінить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

31-річний оборонець після завершення сезону стане гравцем Монако. Перехід відбудеться на правах вільного агента, адже чинна угода гравця завершується 30 червня.

З Монако Даєр підпише угоду до літа 2027 року, яка матиме опцію продовження. Фінансові деталі наразі невідомі.

Захисник виступає за Баварію із січня 2024 року. Спочатку він грав на правах оренди, а у березні мюнхенці викупили контракт гравця, підписавши угоду до літа 2025 року.. Цього сезону він відзначився 2 голами та 1 асистом у 25 матчах за клуб.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.

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