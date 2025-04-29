Монако підпише захисника Баварії

Англійський захисник Баварії Ерік Даєр влітку змінить клуб.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

31-річний оборонець після завершення сезону стане гравцем Монако. Перехід відбудеться на правах вільного агента, адже чинна угода гравця завершується 30 червня.

З Монако Даєр підпише угоду до літа 2027 року, яка матиме опцію продовження. Фінансові деталі наразі невідомі.

🚨🔴⚪️ Eric Dier to AS Monaco, here we go! Deal done for English centre back to leave Bayern and join Monaco.



Deal in place, as first called by @Tanziloic on L’Équipé — agreement already done and sealed.



Understand the contract will be valid until June 2027 + option to extend. pic.twitter.com/MPUvOIHrR1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2025

Захисник виступає за Баварію із січня 2024 року. Спочатку він грав на правах оренди, а у березні мюнхенці викупили контракт гравця, підписавши угоду до літа 2025 року.. Цього сезону він відзначився 2 голами та 1 асистом у 25 матчах за клуб.

Раніше Баварія оголосила про відхід Томаса Мюллера за підсумками кампанії.