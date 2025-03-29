Англійський гравець Баварії може продовжити контракт з клубом

Англійський захисник Баварії Ерік Даєр веде переговори з клубом щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництво клубу не виключає підписання нової угоди з оборонцем після кількох хороших виступів англійського футболіста.

Сторони провели перші розмови щодо контракту, який буде розрахований до 2026 року. Зазначається, що ця угода не є остаточною, однак і клуб і гравець відкриті до продовження переговорів.

Колишній захисник Тоттенгема виступає за Баварію із січня 2024 року. Спочатку він грав на правах оренди, а в березні мюнхенці викупили контракт гравця, підписавши угоду до літа 2025 року.

У поточному сезоні на його рахунку 18 матчів в усіх турнірах та 1 асист. Окрім того, англієць 4 провів гри в Лізі чемпіонів.

Напередодні повідомлялося, що Ерік Даєр покине Баварію після завершення поточного сезону.