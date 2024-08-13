Давід Де Хеа: Фіорентина — чудова команда з великою історією

Іспанський голкіпер Давід Де Хеа зізнався, чому вирішив стати гравцем італійської Фіорентини.

Його слова цитує видання SDNA.

"Моє серце завжди буде в Манчестері. Коли я покинув англійський клуб, я отримував пропозиції, але мені було важко їх прийняти, тому я вирішив на деякий час призупинити виступи.

Весь цей час я займався індивідуальними тренуваннями. Коли надійшла пропозиція Фіорентини, у мене були чіткі ідеї. Можу сказати, що це чудова команда з чудовою історією та чудовими вболівальниками. Це було справді легке рішення", — сказав воротар.