Давід Де Хеа: Фіорентина — чудова команда з великою історією
Іспанський голкіпер Давід Де Хеа зізнався, чому вирішив стати гравцем італійської Фіорентини.
Його слова цитує видання SDNA.
"Моє серце завжди буде в Манчестері. Коли я покинув англійський клуб, я отримував пропозиції, але мені було важко їх прийняти, тому я вирішив на деякий час призупинити виступи.
Весь цей час я займався індивідуальними тренуваннями. Коли надійшла пропозиція Фіорентини, у мене були чіткі ідеї. Можу сказати, що це чудова команда з чудовою історією та чудовими вболівальниками. Це було справді легке рішення", — сказав воротар.
Нагадаємо, 33-річний іспанець та італійський клуб погодили контракт за схемою "1+1". Давід за сезон отримає 3 млн євро. Де Хеа починав кар'єру в Атлетіко Мадрид, а з 2011 по 2023 рік виступав за Манчестер Юнайтед.