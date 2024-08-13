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Давід Де Хеа: Фіорентина — чудова команда з великою історією

Руслан Травкін — 13 серпня, 11:37
Давід Де Хеа: Фіорентина — чудова команда з великою історією

Іспанський голкіпер Давід Де Хеа зізнався, чому вирішив стати гравцем італійської Фіорентини.

Його слова цитує видання SDNA.

"Моє серце завжди буде в Манчестері. Коли я покинув англійський клуб, я отримував пропозиції, але мені було важко їх прийняти, тому я вирішив на деякий час призупинити виступи.

Весь цей час я займався індивідуальними тренуваннями. Коли надійшла пропозиція Фіорентини, у мене були чіткі ідеї. Можу сказати, що це чудова команда з чудовою історією та чудовими вболівальниками. Це було справді легке рішення", — сказав воротар.

Нагадаємо, 33-річний іспанець та італійський клуб погодили контракт за схемою "1+1". Давід за сезон отримає 3 млн євро. Де Хеа починав кар'єру в Атлетіко Мадрид, а з 2011 по 2023 рік виступав за Манчестер Юнайтед.

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