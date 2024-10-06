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Ювентус не втримав перемогу над Кальярі в 7 турі Серії А

Ігор Чернявський — 6 жовтня, 15:40
Ювентус не втримав перемогу над Кальярі в 7 турі Серії А

Сьогодні, 6 жовтня, проходять 5 матчів 7 туру італійської Серії А.

В першому матчі ігрового дня Ювентус на останніх хвилинах втратив перемогу над Кальярі. Матч завершився з рахунком 1:1 – обидва голи були забиті з пенальті. Туринці реалізували свій одинадцятиметровий у дебюті зустрічі, а сардинці зрівняли рахунок за дві хвилини до кінця основного часу. Також зазначимо, що Юве догравав поєдинок у меншості через вилучення Франсішку Консейсау.

Чемпіонат Італії – Серія А
7 тур, 6 жовтня

Ювентус – Кальярі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Влахович 15, 1:1 – Марін 88

Сьогодні відбудуться ще 4 матчі:

  • 16:00 Болонья – Парма
  • 16:00 Лаціо – Емполі
  • 19:00 Монца – Рома
  • 21:45 Фіорентина – Мілан
Кальярі Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус

Ювентус

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