Ювентус не втримав перемогу над Кальярі в 7 турі Серії А
Сьогодні, 6 жовтня, проходять 5 матчів 7 туру італійської Серії А.
В першому матчі ігрового дня Ювентус на останніх хвилинах втратив перемогу над Кальярі. Матч завершився з рахунком 1:1 – обидва голи були забиті з пенальті. Туринці реалізували свій одинадцятиметровий у дебюті зустрічі, а сардинці зрівняли рахунок за дві хвилини до кінця основного часу. Також зазначимо, що Юве догравав поєдинок у меншості через вилучення Франсішку Консейсау.
Чемпіонат Італії – Серія А
7 тур, 6 жовтня
Ювентус – Кальярі 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Влахович 15, 1:1 – Марін 88
Сьогодні відбудуться ще 4 матчі:
- 16:00 Болонья – Парма
- 16:00 Лаціо – Емполі
- 19:00 Монца – Рома
- 21:45 Фіорентина – Мілан