Ювентус не втримав перемогу над Кальярі в 7 турі Серії А

Сьогодні, 6 жовтня, проходять 5 матчів 7 туру італійської Серії А.

В першому матчі ігрового дня Ювентус на останніх хвилинах втратив перемогу над Кальярі. Матч завершився з рахунком 1:1 – обидва голи були забиті з пенальті. Туринці реалізували свій одинадцятиметровий у дебюті зустрічі, а сардинці зрівняли рахунок за дві хвилини до кінця основного часу. Також зазначимо, що Юве догравав поєдинок у меншості через вилучення Франсішку Консейсау.

Чемпіонат Італії – Серія А

7 тур, 6 жовтня

Ювентус – Кальярі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Влахович 15, 1:1 – Марін 88

Сьогодні відбудуться ще 4 матчі: