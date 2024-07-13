Де Хеа може замінити Луніна в Реалі

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа може замінити Андрія Луніна в Реалі.

Про це повідомляє Don Diario.

За інформацією джерела, клуб розглядає варіант підписання Де Хеа, який зараз перебуває в статусі вільного агента, якщо Лунін таки вирішить піти з клубу. Зазначається, що Реал минулого літа вже намагався підписати голкіпера.

У сезоні 2022-2023 іспанець відіграв 58 матчів за "червоних дияволів" у всіх турнірах. У 25 поєдинках залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити українця в Реалі.