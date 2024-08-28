Ольмо — про дебют за Барселону: Я стільки днів мріяв про це

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Дані Ольмо прокоментував свій дебютний гол за Барселону у матчі 3 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25 проти Райо Вальєкано.

Його слова передає Managing Barça.

"Я мріяв про свій дебют стільки днів. Я мріяв про свій дебют стільки днів і дуже щасливий. Я можу грати скрізь і всюди, де це потрібно для перемоги. Ми — команда, яка ніколи не здається. Ми будемо боротися за перемогу до 90-ї або 100-ї хвилини", — сказав Дані.

Зазначимо, що Дані є вихованцем Ла Масії — всесвітньовідомої академії Барселони. Він перебував у системі "блаугранас" з 2007 до 2014 року, після чого приєднався до загребського Динамо.

Минулого сезону 26-річний атакувальний хавбек провів 25 матчів за Лейпциг, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів. У плейоф Євро-2024 Ольмо став одним із головних героїв збірної Іспанії — його гол у чвертьфіналі допоміг пройти Німеччину, а в півфіналі Дані відзначився переможним м’ячем у воротах Франції.