Барселона може втратити Ольмо через проблеми із реєстрацією гравця

Каталонська Барселона може безплатно відпустити Дані Ольмо через фінансові проблеми.

Про це повідомляє Talksport.

"Блаугранас" змогли зареєструвати футболіста лише на першу половину сезону-2024/25 і мають деякі труднощі із подальшою перереєстрацією.

Влітку Барселона збирала гроші на трансфер хавбека, який обійшовся у 51 мільйон євро, підписуючи контракти з Aramark та Nike, проте, цього може бути замало.

У контракті Ольмо є пункт, згідно з яким іспанець може залишити Барселону вільним агентом у разі неможливості продовжити реєстрацію на другу половину сезону.

Втім, як заявляв президент клубу Лапорта, менеджери каталонців вже працюють над вирішенням цього питання, а сам функціонер зберігає спокій.

У поточному сезоні Ольмо зіграв у 13 матчах за Барселону, в яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше стало відомо, коли Войцех Щесни дебютує у складі "блаугранас".