Щенсний дебютує за Барселону в матчі Кубку Іспанії

Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний незабаром зіграє свій дебютний матч за клуб.

Про це повідомляє Sport.es.

34-річний поляк зіграє проти Барбастр в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч відбудеться 4 січня.

Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

Найближчий матч "блаугранас" проведуть 11 грудня проти Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів, він розпочнеться о 22:00 за київським часом.