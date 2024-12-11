Щенсний дебютує за Барселону в матчі Кубку Іспанії
Войцех Щенсний
Associated Press
Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний незабаром зіграє свій дебютний матч за клуб.
Про це повідомляє Sport.es.
34-річний поляк зіграє проти Барбастр в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч відбудеться 4 січня.
Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.
Найближчий матч "блаугранас" проведуть 11 грудня проти Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів, він розпочнеться о 22:00 за київським часом.