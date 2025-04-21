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Емоції переповнювали: Дахновський – про переможний гол Чорноморцю

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 15:24
Емоції переповнювали: Дахновський – про переможний гол Чорноморцю
НК Верес

Півзахисник рівненського Вереса Віталій Дахновський вважає, що його команда провалила перший тайм матчу з Чорноморцем (2:1) у чемпіонаті України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

Дахновський відзначився переможним голом у другій половині гри.

"Невдалий для нас перший тайм. Дуже хотіли перемогти, доклали багато зусиль. І коли забив другий гол – емоції переповнювали. Якось несвідомо зняв футболку. Не планував таке святкування – це сталося на емоціях. Це вперше в моїй кар'єрі, до речі", – розповів гравець.

У перерві тренерський штаб вніс корективи у гру, що дозволило здобути перемогу.

"Щодо коректив в перерві – скажу конкретно за себе. Тренер просив зіграти трохи по-іншому. В другому таймі робив на полі саме те, чого від мене вимагав тренерський штаб – і ми перемогли.

Можливо, трохи не налаштувалися на Чорноморець. Нас за це покарали в першому таймі. Але, якби ми ефективніше грали в атаці – теж могли б забивати ще до перерви", – розповів Дахновський.

Наразі Верес посідає 7 позицію в УПЛ, маючи в активі 35 балів.

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Верес

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