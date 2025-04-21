Емоції переповнювали: Дахновський – про переможний гол Чорноморцю

Півзахисник рівненського Вереса Віталій Дахновський вважає, що його команда провалила перший тайм матчу з Чорноморцем (2:1) у чемпіонаті України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

Дахновський відзначився переможним голом у другій половині гри.

У перерві тренерський штаб вніс корективи у гру, що дозволило здобути перемогу.

"Щодо коректив в перерві – скажу конкретно за себе. Тренер просив зіграти трохи по-іншому. В другому таймі робив на полі саме те, чого від мене вимагав тренерський штаб – і ми перемогли.

Можливо, трохи не налаштувалися на Чорноморець. Нас за це покарали в першому таймі. Але, якби ми ефективніше грали в атаці – теж могли б забивати ще до перерви", – розповів Дахновський.