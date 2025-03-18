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Зірковий хавбек Манчестер Юнайтед планує шукати собі нову команду

Олексій Погорелов — 18 березня 2025, 20:26
Крістіан Еріксен, півзахисник Манчестер Юнайтед
Крістіан Еріксен

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен вважає, що нинішній сезон стане для нього останнім на "Олд Траффорд".

Слова 33-річного данця наводить TV 2 Sport.

Чинний контракт Еріксена з клубом закінчиться цього літа. За словами футболіста, МЮ ще не пропонував йому нову угоду, і він вже не розраховує на це.

"Я не дуже багато думав про це (майбутнє). В голові я готовий до пошуку чогось нового. Що це буде, я ще не вирішив.

Я нічого не чув (від МЮ про новий контракт), а коли я нічого не чую, я вважаю, що співпраця припиняється. Я так це розумію. Всі знають, що контракт закінчується, тому я вважаю, що є тільки один шлях", – сказав Еріксен.

Крістіан Еріксен приєднався до Манчестер Юнайтед влітку 2022 року на правах вільного агента. З того часу хавбек провів за "червоних дияволів" 99 матчів, у яких записав на свій рахунок 7 голів та 17 асистів.

Раніше стало відомо, що капітан МЮ Бруно Фернандеш повторив досягнення Вейна Руні, Девіда Бекхема та інших легенд клубу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен

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