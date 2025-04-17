Батько може пишатися: син Реброва забив чудовий гол за іспанську команду

Микита Ребров, син головного тренера збірної України Сергія Реброва, забив гол на турнірі Costa Ballena Supercup 2025.

Микита став автором голу у фінальному матчі за команду Малага U-9. Відео забитого м'яча в соцмережах виклала Анна Реброва.

"Молодець. Переглядаю і переглядаю. Магія", – написала вона.

Микита – старший син сімейства Ребрових. Молодшого звати Олександр. Сім'я Ребрових зараз проживає в іспанському місті Малага.

Сергій під час кар'єри футболіста виступав за київське Динамо, Тоттенгем, Вест Гем, Фенербахче і Рубін. У складі збірної України він забив 15 голів за 75 поєдинків.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу ФІФА збірна України зберегла 25 місце.