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Батько може пишатися: син Реброва забив чудовий гол за іспанську команду

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 16:14
Батько може пишатися: син Реброва забив чудовий гол за іспанську команду
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Микита Ребров, син головного тренера збірної України Сергія Реброва, забив гол на турнірі Costa Ballena Supercup 2025.

Микита став автором голу у фінальному матчі за команду Малага U-9. Відео забитого м'яча в соцмережах виклала Анна Реброва.

"Молодець. Переглядаю і переглядаю. Магія", – написала вона.

Микита – старший син сімейства Ребрових. Молодшого звати Олександр. Сім'я Ребрових зараз проживає в іспанському місті Малага.

Сергій під час кар'єри футболіста виступав за київське Динамо, Тоттенгем, Вест Гем, Фенербахче і Рубін. У складі збірної України він забив 15 голів за 75 поєдинків.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу ФІФА збірна України зберегла 25 місце.

Сергій Ребров

Сергій Ребров

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