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Циганков – в запасі Жирони на матч Ла Ліги проти Алавеса

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 14:08
Циганков – в запасі Жирони на матч Ла Ліги проти Алавеса
Віктор Циганков
Getty images

Український вінгер Віктор Циганков опинився на лаві для запасних Жирони на матч 19 туру Ла Ліги з Алавесом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що футболіст потрапив до заявки команди вперше за шість матчів. Через травму коліна Циганков був відсутнім з 27 листопада.

Поєдинок між Жироною та Алавесом розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повернення Циганкова прокоментував головний тренер Жирони Мічел.

Алавес Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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