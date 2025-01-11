Циганков – в запасі Жирони на матч Ла Ліги проти Алавеса
Віктор Циганков
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Український вінгер Віктор Циганков опинився на лаві для запасних Жирони на матч 19 туру Ла Ліги з Алавесом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначимо, що футболіст потрапив до заявки команди вперше за шість матчів. Через травму коліна Циганков був відсутнім з 27 листопада.
Поєдинок між Жироною та Алавесом розпочнеться о 15:00 за київським часом.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Раніше повернення Циганкова прокоментував головний тренер Жирони Мічел.