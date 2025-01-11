Циганков – в запасі Жирони на матч Ла Ліги проти Алавеса

Український вінгер Віктор Циганков опинився на лаві для запасних Жирони на матч 19 туру Ла Ліги з Алавесом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що футболіст потрапив до заявки команди вперше за шість матчів. Через травму коліна Циганков був відсутнім з 27 листопада.

Suplents: Juan Carlos, Pau López, Stuani, Tsygankov, Danjuma, Romeu, Juanpe, Francés, Solís, Misehouy, Selvi, Jastin. — Girona FC (@GironaFC) January 11, 2025

Поєдинок між Жироною та Алавесом розпочнеться о 15:00 за київським часом.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повернення Циганкова прокоментував головний тренер Жирони Мічел.