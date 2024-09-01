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Циганков вийде у стартовому складі Жирони на гру з Севільєю

Станіслав Лисак — 1 вересня, 19:17
Циганков вийде у стартовому складі Жирони на гру з Севільєю
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі команди на гру 4 туру іспанської Ла Ліги проти Севільї.

Про це повідомляє пресслужба жиронців.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом, Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

У попередньому матчі з Осасуною Віктор Циганков відзначився голом та результативною передачею — це його перші результативні дії у поточному сезоні Ла Ліги.

Зазначимо, що 26-річний вінгер перший тур пропустив через хворобу, в тому матчі Жирона розписала мирову з Бетісом. А у 2 турі "червоно-білі" з українцем поступились мадридському Атлетико.

Наразі Жирона з 4 очками посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Севілья Віктор Циганков

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