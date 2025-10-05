Українська правда
Циганков не зіграє проти Барселони

Володимир Варуха — 5 жовтня 2025, 11:23
Український вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков пропустить матч проти Барселони.

Про це повідомив Хаві Еспіноза.

Віктор Циганков досі залишається травмованим, тому пропустить матч проти каталонської Барселони, який відбудеться наступного вікенду.

Також у цьому поєдинку не зможе взяти участі і голкіпер Жирони Владислав Крапивцов, який зараз перебуває з молодіжною збірною на чемпіонаті світу у Чилі.

Крім того, Жироні не допоможуть ще такі гравців: Оунахі, Ван де Бек, Лемар, Френсес, Давід Лопез, Рока та Лемар.

Поєдинок 9-туру Ла Ліги проти Барселони відбудеться 18 жовтня о 17:15.

Раніше Ванат відзначився голом у переможному матчі проти Валенсії.

