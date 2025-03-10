Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч із Еспаньйолом

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 27 туру Ла Ліги проти Еспаньйола.

У нинішньому сезоні український вінгер зіграв у 20 матчах, у яких він відзначився двома голами та 4 асистами.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, у 26 турі Ла Ліги Циганков забив гол та віддав асист у матчі проти Сельти. Каталонці наразі перебувають на 14-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату з 32 очками в активі.

Напередодні повідомлялося, що Жирона хоче продовжити контракт з українським вінгером.