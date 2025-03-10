Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч із Еспаньйолом

Олександр Булава — 10 березня 2025, 21:04
Циганков потрапив у стартовий склад Жирони на матч із Еспаньйолом
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у стартовому складі на матч 27 туру Ла Ліги проти Еспаньйола.

У нинішньому сезоні український вінгер зіграв у 20 матчах, у яких він відзначився двома голами та 4 асистами.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, у 26 турі Ла Ліги Циганков забив гол та віддав асист у матчі проти Сельти. Каталонці наразі перебувають на 14-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату з 32 очками в активі.

Напередодні повідомлялося, що Жирона хоче продовжити контракт з українським вінгером.

Жирона Віктор Циганков

Віктор Циганков

З Ярмоленком та Назариною: Ребров оголосив список гравців на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії
Жирона хоче продовжити контракт із Циганковим
Циганков потрапив у символічну збірну туру Ла Ліги за версією SofaScore
Атлетико повернув собі лідерство в Іспанії, Реал програв на виїзді Бетісу в 26 турі Ла Ліги
Циганков отримав найвищу оцінку в матчі Жирона – Сельта

Останні новини