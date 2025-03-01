Не голом єдиним: Циганков віддав гольову передачу в матчі із Сельтою

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков віддав гольову передачу в матчі проти Сельти у 26 турі іспанської Ла Ліги.

Це сталося на 68-й хвилині. Українець зробив неймовірну передачу з кутового, яку ударом головою замкнув Янхель Еррера, що опинився на самоті у воротарській зоні.

⚽️ GOAL: Yangel Herrera

🇪🇸 Girona 2-2 Celta Vigopic.twitter.com/Zlirx8E3Ul — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 1, 2025

Окрім цієї результативної передачі, на рахунку Циганкова також гол. Саме вінгер збірної України відкрив рахунок у грі на 21 хвилині. На нашому сайті доступне відео голу Віктора.

Раніше повідомлялося, що Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони в Ла Лізі.