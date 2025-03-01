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Не голом єдиним: Циганков віддав гольову передачу в матчі із Сельтою

Микола Дендак — 1 березня 2025, 16:45
Не голом єдиним: Циганков віддав гольову передачу в матчі із Сельтою
Віктор Циганков
Getty Images

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков віддав гольову передачу в матчі проти Сельти у 26 турі іспанської Ла Ліги.

Це сталося на 68-й хвилині. Українець зробив неймовірну передачу з кутового, яку ударом головою замкнув Янхель Еррера, що опинився на самоті у воротарській зоні.

Окрім цієї результативної передачі, на рахунку Циганкова також гол. Саме вінгер збірної України відкрив рахунок у грі на 21 хвилині. На нашому сайті доступне відео голу Віктора.

Раніше повідомлялося, що Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони в Ла Лізі.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Сельта Віктор Циганков

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