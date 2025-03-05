Жирона хоче продовжити контракт із Циганковим

Жирона запропонувала українському півзахиснику Віктору Циганкову продовжити контракт, який спливає влітку 2027 року.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, гравець збірної України поки не дав чіткої відповіді клубу.

Зазначається, що минулого літа Циганков мав варіанти з переходом в англійські та італійські клуби, але футболіст вирішив залишитися в команді, яка вийшла в Лігу чемпіонів.

Видання додає, що Жирона буде відкрита для продажу Циганкова, однак буде не проти продовжити договір з гравцем, якщо він дасть позитивну відповідь.

Нагадаємо, у 26 турі Ла Ліги Циганков забив гол та віддав асист у матчі проти Сельти. У поточному сезоні Віктор через травми зіграв лише 15 матчів.