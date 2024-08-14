Циганков пропустить старт чемпіонату Іспанії

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков пропустить матч 1-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вінгер не потрапив у заявку команди через вірусне захворювання. Також через це гру пропустять Ману Вальєхо та Валері Фернандес.

Жирона прийме Бетіс у четвер 15 серпня. Початок — о 22:30 за київським часом.

У сезоні-2023/24 Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, що український вінгер пропустив перші товариські матчі у літнє міжсезоння через м'язові проблеми. Нападник все ще травмований з часів виступів за збірну України на чемпіонаті Європи. Віктор зміг зіграти лише перший тур групового етапу на Євро-2024.