Циганков потрапив у заявку Жирони на матч проти Атлетико

Український півзахисник каталонської Жирони Віктор Циганков потрапив у заявку на матч 2 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок відбудеться у неділю, 25 серпня. Початок — о 22:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Віктор зіграв 34 матчі за Жирону, забив 8 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Перший тур нового розіграшу українець пропустив через хворобу. В тому матчі Жирона розписала мирову з Бетісом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українець змінив агента. Раніше інтереси Циганкова представляв Пере Гвардіола, молодший брат Пепа Гвардіоли, чиїм агентом є Луїс Суарес.