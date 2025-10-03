Циганков не допоможе Жироні в матчі Ла Ліги проти Валенсії

Півзахисник Жирони Віктор Циганков не зможе зіграти проти Валенсії.

Про це повідомив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес, передає ВЗБІРНА.

На передматчевій прес-конференції фахівець зазначив, що в грі проти Валенсії Жироні не допоможуть Аззедін Унаї, Віктор Циганков, Абель Руїс, Давід Лопес, Жоел Рока, Тома Лемар, Донні ван де Беек і Владислав Крапивцов, який захищає кольори збірної України U-20 на чемпіонаті світу.

"Циганков? Він поїде зі своєю національною командою, і вони визначать, чи готовий він грати чи ні. Травми вже нема, але він почувається недобре", – зазначив Мічел.

Раніше повідомлялося, що Віктор близький до відновлення від травми.

Циганков є одним з лідерів збірної України та у випадку повного відновлення від травми зміг би зіграти у жовтневих матчах національної команди: 10 жовтня проти збірної Ісландії та 13 жовтня проти збірної Азербайджану.

Також Віктор є важливою фігурою у складі Жирони. Каталонська команда зараз має невдалу серію, адже за 7 турів Ла Ліги здобула лише три очка та перебуває на останньому місці у чемпіонаті.