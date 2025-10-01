Циганков близький до відновлення від травми
Циганков
Girona FC
Український вінгер каталонської Жирони Віктор Циганков близький до відновлення від травми.
Про це повідомляє FútbolFantasy.
27-річний футболіст перейшов до роботи з м'ячем у хорошому темпі. Однак зараз він все ще тренується індивідуально.
Циганков є одним з лідерів збірної України та у випадку повного відновлення від травми зміг би зіграти у жовтневих матчах національної команди: 10 жовтня проти збірної Ісландії та 13 жовтня проти збірної Азербайджану.
Також Віктор є важливою фігурою у складі Жирони. Каталонська зараз має невдалу серію, адже за 7 турів Ла Ліги здобула лише три очка та перебуває на останньому місці у чемпіонаті.
Раніше іспанські ЗМІ повідомляли про можливе звільнення головного тренера Жирони.