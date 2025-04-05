Циганков залишився в запасі Жирони на матч проти Алавеса
Віктор Циганков
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Вінгер збірної України Віктор Циганков залишився у запасі Жирони на матч 30 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса. Поєдинок відбудеться у суботу, 5 квітня, початок – о 15:00 за київським часом.
Склад оприлюднила пресслужба каталонського клубу.
Склад Жирони: Гассаніга, Мігел Гутьєррес, Франсес, Блінд, Крейчі, Ромеу, Ван де Бек, Еррера, Данжума, Аспрілья, Абель Руїс.
Причини відсутності Циганкова в основі не відомі, жодних повідомлень про травму українця не було.
У поточному сезоні на рахунку 27-річного вінгера 2 голи та 4 асисти в 23 матчах за Жирону в усіх турнірах.
Жирона на даний момент посідає 13 місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги з 34 очками в активі.
Раніше хавбек Жирони Артур став жертвою пограбування.