Циганков залишився в запасі Жирони на матч проти Алавеса

Вінгер збірної України Віктор Циганков залишився у запасі Жирони на матч 30 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса. Поєдинок відбудеться у суботу, 5 квітня, початок – о 15:00 за київським часом.

Склад оприлюднила пресслужба каталонського клубу.

Склад Жирони: Гассаніга, Мігел Гутьєррес, Франсес, Блінд, Крейчі, Ромеу, Ван де Бек, Еррера, Данжума, Аспрілья, Абель Руїс.

Причини відсутності Циганкова в основі не відомі, жодних повідомлень про травму українця не було.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного вінгера 2 голи та 4 асисти в 23 матчах за Жирону в усіх турнірах.

Жирона на даний момент посідає 13 місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги з 34 очками в активі.

Раніше хавбек Жирони Артур став жертвою пограбування.