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Циганков випередив Ямала та Жуніора з Мбаппе за важливим показником у Ла Лізі

Олексій Мурзак — 29 листопада 2024, 22:19
Циганков випередив Ямала та Жуніора з Мбаппе за важливим показником у Ла Лізі
Віктор Циганков
Getty Images

Вінгер Жирони Віктор Циганков віддав 16 ключових передач в сезоні Ла Ліги 2024/25, ставши найкращим за цим показником у поточному сезоні Ла Ліги.

Про це інформує пресслужба ліги.

В рейтингу українець випередив таких світових зірок як Ламін Ямал з Барселони (15), також нападників Реала Кіліана Мбаппе (15) та Вінісіуса Жуніора (14).

Нагадаємо, ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Цього сезону півзахисник встиг провести за Жирону сім матчів у Ла Лізі, у яких забив один м'яч і зробив один асист.

Барселона Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Віктор Циганков Кіліан Мбаппе Вінісіус Жуніор Ламін Ямал

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