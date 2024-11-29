Циганков випередив Ямала та Жуніора з Мбаппе за важливим показником у Ла Лізі

Вінгер Жирони Віктор Циганков віддав 16 ключових передач в сезоні Ла Ліги 2024/25, ставши найкращим за цим показником у поточному сезоні Ла Ліги.

Про це інформує пресслужба ліги.

В рейтингу українець випередив таких світових зірок як Ламін Ямал з Барселони (15), також нападників Реала Кіліана Мбаппе (15) та Вінісіуса Жуніора (14).

¿Sabías que Tsygankov es el jugador que más conducciones de alto impacto ha realizado? 🔝



📊 ¡Sumérgete en el juego con @MicrosoftES en el show semanal LALIGA Beyond Stats!#ItsYourGame | @GironaFC — LALIGA (@LaLiga) November 28, 2024

Нагадаємо, ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Цього сезону півзахисник встиг провести за Жирону сім матчів у Ла Лізі, у яких забив один м'яч і зробив один асист.