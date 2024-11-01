Головний тренер Жирони оцінив стан Циганкова після повернення до загальної групи

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков має шанс зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ, який відбудеться 5 листопада.

Про це повідомив головний тренер каталонського клубу Мічел Санчес, якого цитує Marca.

Водночас Циганков точно пропустить зустріч проти Леганеса в 12 турі Ла Ліги, яка пройде 2 листопада.

"Стуані, Оріоль Ромеу та Янхель Еррера повернулися. Джастін та Циганков уже не за горами, а Пау Лопес, можливо, вийде на гру у вівторок проти ПСВ. Є гравці, які близькі до повернення, але ми хочемо, щоб вони добре відновилися і були готові, щоб не було рецидивів", – зазначив Мічел.

Раніше стало відомо, що 26-річний футболіст перебуває на завершальній стадії відновлення від травми.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 1 гол та 1 асист у 8 матчах за Жирону в усіх турнірах. Каталонці наразі посідають 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.