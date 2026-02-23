"Паляниця" – без проблем, а от "цвірінькати" не вдалося: футболісти Шахтаря пройшли мовний челендж

У соцмережах Шахтаря з'явилося відео, яке миттєво підняло настрій уболівальникам. Гравці "гірників" (Дмитро Різник, Педріньо, Іраклі Азаров, Алаа Грам та Артем Бондаренко) взяли участь у мовному челенджі, який виявився не таким простим, як здається на перший погляд.

Футболісти вишикувалися один за одним і мали правильно передати українське слово "ланцюжком" – від першого до останнього гравця.

Завданням стали добре відомі, але фонетично непрості слова: "чудернацький", "цвірінькати", "паляниця" та "бджола".

Більшість із них команда подолала впевнено. "Паляниця" – слово, яке вже стало своєрідним мовним маркером, — прозвучало без серйозних помилок. "Чудернацький" і "бджола" теж дісталися фіналу майже без втрат. А от із "цвірінькати" виникли труднощі – саме це слово так і не вдалося правильно передати до кінця.

Нагадаємо, напередодні Шахтар розгромив львівські Карпати (3:0) на виїзді завдяки хеттрику Ласіни Траоре.

У турнірній таблиці УПЛ "гірники" зрівнялися за очками з черкаським ЛНЗ, який напередодні переміг Епіцентр (2:0). В обох лідерів чемпіонату по 38 очок.