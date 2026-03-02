Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч відбору до ЧС-2027

Українська бригада арбітринь на чолі із Софією Причиною працюватиме на матчі кваліфікації до жіночого чемпіонату світу-2027 між Румунією та Молдовою.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На лініях їй допомагатимуть асистентки Марина Стрілецька та Олександра Вдовіна, а роль четвертого арбітра виконуватиме Людмила Тельбух.

Матч Румунія – Молдова відбудеться 3 березня на стадіоні "Stadionul Arcul de Triumf".

Жіночий чемпіонат світу пройде з 24 червня по 25 липня 2027 року у Бразилії. У ньому візьме участь 32 збірні: європейська квота складає 11 команд, а 12-та зможе пробитися на турнір через міжконтинентальний плейоф.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2027 жіноча збірна України зіграє проти Іспанії, Англії та Ісландії.