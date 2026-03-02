Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч відбору до ЧС-2027

Олексій Мурзак — 2 березня 2026, 20:46
Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч відбору до ЧС-2027
Софія Причина
УАФ

Українська бригада арбітринь на чолі із Софією Причиною працюватиме на матчі кваліфікації до жіночого чемпіонату світу-2027 між Румунією та Молдовою.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

На лініях їй допомагатимуть асистентки Марина Стрілецька та Олександра Вдовіна, а роль четвертого арбітра виконуватиме Людмила Тельбух.

Матч Румунія – Молдова відбудеться 3 березня на стадіоні "Stadionul Arcul de Triumf".

Жіночий чемпіонат світу пройде з 24 червня по 25 липня 2027 року у Бразилії. У ньому візьме участь 32 збірні: європейська квота складає 11 команд, а 12-та зможе пробитися на турнір через міжконтинентальний плейоф.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2027 жіноча збірна України зіграє проти Іспанії, Англії та Ісландії.

Жіноча збірна України з футболу

Жіноча збірна України з футболу

Жіноча збірна України з футболу отримала нову головну тренерку
Жіноча збірна України дізналася місце проведення домашніх матчів Ліги націй 2026
Головний тренер жіночої збірної України залишив посаду
Пятенко залишив посаду головного тренера жіночої збірної України
Збірна України змінить головного тренера – джерело

Останні новини