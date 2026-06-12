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Південна Корея та Чехія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

Софія Кулай — 12 червня 2026, 04:14
Південна Корея та Чехія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026
FIFA

У ніч проти 12 червня Південна Корея та Чехія зустрінуться в очній дуелі першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися зі стартовими одинадцятками на лобову зустріч. Поєдинок розпочнеться о 05:00 (за київським часом).

  • Південна Корея: Кім (1) – Лі (2), Кім (4), Лі (3), Сол, Лі – Хван, Пек, Лі (13), Лі (19) – Сон (7)
  • Чехія: Коварж – Крейчі, Гранац, Халоупек, Цоуфал, Зелений – Сойка, Соуек, Шульц, Провод – Шик

Це другий матч групи А. У першому протистоянні квартету Мексика "всуху" здолала Південно-Африканську Республіку 2:0.

Наживо в Україні зустріч Південна Корея – Чехія транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

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