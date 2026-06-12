Південна Корея та Чехія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

У ніч проти 12 червня Південна Корея та Чехія зустрінуться в очній дуелі першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися зі стартовими одинадцятками на лобову зустріч. Поєдинок розпочнеться о 05:00 (за київським часом).

Південна Корея: Кім (1) – Лі (2), Кім (4), Лі (3), Сол, Лі – Хван, Пек, Лі (13), Лі (19) – Сон (7)

체코전에 나서는 대한민국 축구국가대표팀🇰🇷 선발 라인업을 공개합니다.



한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬✨



✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 1차전

vs. 체코 6/12(금) 11:00

@과달라하라 스타디움

⏰한국시간 기준

📺JTBC, KBS2, 치지직#대한민국 #축구국가대표팀 #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/tlW7LuJk1u — theKFA (@theKFA) June 12, 2026

Чехія: Коварж – Крейчі, Гранац, Халоупек, Цоуфал, Зелений – Сойка, Соуек, Шульц, Провод – Шик

𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜! 🇰🇷🆚🇨🇿



Jména naší základní sestavy pro první utkání na světovém šampionátu rozzářila i jihokorejské ulice. 🌃⚽🏆🇨🇿 #FIFAWorldCup #ProTenhleMoment pic.twitter.com/JCvgFSp8wt — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 12, 2026

Це другий матч групи А. У першому протистоянні квартету Мексика "всуху" здолала Південно-Африканську Республіку 2:0.

Наживо в Україні зустріч Південна Корея – Чехія транслюватиме медіасервіс MEGOGO.