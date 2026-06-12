Південна Корея та Чехія оголосили стартові склади на матч ЧС-2026
FIFA
У ніч проти 12 червня Південна Корея та Чехія зустрінуться в очній дуелі першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.
Обидва тренерські штаби визначилися зі стартовими одинадцятками на лобову зустріч. Поєдинок розпочнеться о 05:00 (за київським часом).
- Південна Корея: Кім (1) – Лі (2), Кім (4), Лі (3), Сол, Лі – Хван, Пек, Лі (13), Лі (19) – Сон (7)
- Чехія: Коварж – Крейчі, Гранац, Халоупек, Цоуфал, Зелений – Сойка, Соуек, Шульц, Провод – Шик
Це другий матч групи А. У першому протистоянні квартету Мексика "всуху" здолала Південно-Африканську Республіку 2:0.
Наживо в Україні зустріч Південна Корея – Чехія транслюватиме медіасервіс MEGOGO.