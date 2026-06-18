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Гана та Панама визначилися зі стартовими складами на очну зустріч на ЧС-2026

Софія Кулай — 18 червня 2026, 01:39
Гана та Панама визначилися зі стартовими складами на очну зустріч на ЧС-2026
FIFA

У ніч проти 18 червня збірні Гани та Панами проведуть лобову дуель у рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби вже визначилися зі стартовими одинадцятками.

  • Гана: Аті-Зігі – Сеная, Аджетей, Опоку, Менса – Семеньйо, Овусу, Їренк'ї, Нуама, Сулемана – Аю
  • Панама: Москера – Андраде, Кордоба, Рамос, Блекман – Родрігес, Мартінес, Гарві, Мурільйо – Ватерман, Барсенас

Поєдинок стартує о 02:00 (за київським часом).

Напередодні у першій зустрічі групи L збірна Англії обіграла Хорватію 4:2 та наразі одноосібно очолила квартет.

Також у нічній програмі 18 червня запланований матч Узбекистан – Колумбія, який розпочнеться о 05:00.

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