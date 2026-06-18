Гана та Панама визначилися зі стартовими складами на очну зустріч на ЧС-2026
FIFA
У ніч проти 18 червня збірні Гани та Панами проведуть лобову дуель у рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.
Обидва тренерські штаби вже визначилися зі стартовими одинадцятками.
- Гана: Аті-Зігі – Сеная, Аджетей, Опоку, Менса – Семеньйо, Овусу, Їренк'ї, Нуама, Сулемана – Аю
- Панама: Москера – Андраде, Кордоба, Рамос, Блекман – Родрігес, Мартінес, Гарві, Мурільйо – Ватерман, Барсенас
Поєдинок стартує о 02:00 (за київським часом).
Напередодні у першій зустрічі групи L збірна Англії обіграла Хорватію 4:2 та наразі одноосібно очолила квартет.
Також у нічній програмі 18 червня запланований матч Узбекистан – Колумбія, який розпочнеться о 05:00.