Гана та Панама визначилися зі стартовими складами на очну зустріч на ЧС-2026

У ніч проти 18 червня збірні Гани та Панами проведуть лобову дуель у рамках першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби вже визначилися зі стартовими одинадцятками.

Гана: Аті-Зігі – Сеная, Аджетей, Опоку, Менса – Семеньйо, Овусу, Їренк'ї, Нуама, Сулемана – Аю

Панама: Москера – Андраде, Кордоба, Рамос, Блекман – Родрігес, Мартінес, Гарві, Мурільйо – Ватерман, Барсенас

¡📋 TITULARES 🇵🇦!



Este es el 11 titular de #PanamáMayor🇵🇦 para enfrentarse a Ghana 🇬🇭 en el debut mundialista 🏆. ¡VAMOOOOS 🇵🇦!



🇬🇭 Ghana 🆚 Panamá 🇵🇦

🕖 6:00pm

🏟️ Toronto Stadium

📺 @tvmaxdeportes, @deportes_rpc y @TigoSportsPA #MareaQueLate pic.twitter.com/lap9ccN5oy — FEPAFUT (@fepafut) June 17, 2026

Поєдинок стартує о 02:00 (за київським часом).

Напередодні у першій зустрічі групи L збірна Англії обіграла Хорватію 4:2 та наразі одноосібно очолила квартет.

Також у нічній програмі 18 червня запланований матч Узбекистан – Колумбія, який розпочнеться о 05:00.