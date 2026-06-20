ЧС-2026 близький до рекорду за кількістю автоголів за всю історію турніру: на якому Мундіалі забивали більше

У п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи D, у якому збірна США обіграла команду Австралії.

Один з голів було забито у власні ворота, що у підсумку наблизило цей Мундіаль до рекорду за кількістю автоголів.

Так, на ЧС-2026 вже було сім автоголів – більше було лише на турнірі 2018 року у Росії, а саме 12. Досягнення може бути побито, адже тільки нещодавно стартував 2-й тур групового етапу.

🇵🇾 Damian Bobadilla, USA vs Paraguay

🇨🇭 Miro Muheim, Qatar vs Switzerland

🇪🇬 Mohamed Hany, Belgium vs Egypt

🇮🇶 Aymen Hussein, Iraq vs Norway

🇯🇴 Yazan Al-Arab, Austria vs Jordan

🇶🇦 Mohammad Manai, Canada vs Qatar

🇦🇺 Cameron Burgess, USA vs Australia



There have been seven own… pic.twitter.com/hWWA21FGWy — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 19, 2026

Як відомо, до 1/16 плейоф достроково вже вийшли збірні США та Мексики.