ЧС-2026 близький до рекорду за кількістю автоголів за всю історію турніру: на якому Мундіалі забивали більше
The Athletic
У п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи D, у якому збірна США обіграла команду Австралії.
Один з голів було забито у власні ворота, що у підсумку наблизило цей Мундіаль до рекорду за кількістю автоголів.
Так, на ЧС-2026 вже було сім автоголів – більше було лише на турнірі 2018 року у Росії, а саме 12. Досягнення може бути побито, адже тільки нещодавно стартував 2-й тур групового етапу.
Як відомо, до 1/16 плейоф достроково вже вийшли збірні США та Мексики.