4150 метрів пекла: збірна Уругваю ледве не знепритомніла в матчі з Болівією

Напередодні відбувся матч кваліфікації до чемпіонату світу-2026 Болівія – Уругвай, який став справжнім випробуванням для гостей.

Зустріч проходила на найвищому стадіоні світу – Ель-Альто, який розташований на висоті 4150 метрів над рівнем моря. У таких умовах навіть топові футболісти швидко втрачають сили, і уругвайці відчули це на собі вже на 20-й хвилині.

Болівійці домінували на полі, володіючи м’ячем 66% часу та завдавши 32 удари по воротах. Господарі постійно тиснули, намагаючись скористатися перевагою висотної адаптації. Однак Уругвай витримав цей натиск, використовуючи кисневі балони прямо під час матчу, щоб хоч якось підтримати фізичну готовність.

𝐂𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐈𝐑𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐀𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 😮‍💨 Así es como terminaba Josema Giménez 🛡️ los minutos finales entre Bolivia 🇧🇴 vs Uruguay 🇺🇾 en el 🏟️ estadio Municipal El Alto. pic.twitter.com/rEDW3ksNSd — Al Var 360 (@alvardeportes) March 25, 2025

Попри всі труднощі, підопічні Марсело Б'єлси змогли вистояти й зберегти ворота "сухими". Фінальний свисток зафіксував несподівану нульову нічию.

Вже після гри Федерація футболу Уругваю поділилася знімками з роздягальні, на яких футболісти відпочивають, сидячи у кисневих масках.

Раніше повідомлялося, що збірна Аргентини завдала нищівної поразки Бразилії (4:1) та достроково гарантувала собі місце на чемпіонаті світу-2026.

Ця звитяга вписала "небесно-блакитних" в історію, адже ще ніхто не забивав 4 м'ячі у ворота бразильців у кваліфікації на кубок світу.