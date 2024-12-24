Колишній лідер Челсі та збірної Уругваю тренуватиме корейський клуб

Відомий у минулому футболіст Густаво Поєт очолив клуб з Південної Кореї Чонбук Хюндай Моторс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди наразі не розголошуються. Попереднім місцем роботи для 57-річного спеціаліста була національна збірна Греції.

"Азія та етап Ліги К – це новий виклик для мене як для тренера. Я буду працювати з гравцями та вболівальниками, щоб зробити цей виклик успішним. Я вважаю, що у футболі спілкування і довіра важливіші за тактику і стратегію. Я зроблю все можливе, щоб налагодити комунікацію з гравцями та завоювати довіру вболівальників, щоб Чонбук Хюндай знову став найкращою командою в лізі К", – сказав Поєт.

Густаво у минулому був відомим футболістом і запам'ятався виступами за лондонський Челсі. За "пенсіонерів" він зіграв 144 матчі, забив 49 м'ячів та віддав 16 асистів. Також в його активі 26 поєдинків за збірну Уругваю, в яких він відзначився тричі.

Нагадаємо, вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

У свою чергу 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.