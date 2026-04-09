Я ніколи не відмовлю своїй країні: Суарес припустив своє повернення до збірної Уругваю

Колишній гравець Барселони та Ліверпуля, а нині нападник Інтер Маямі Луїс Суарес заявив, що відкритий до повернення у національну команду Уругваю.

Його слова передає ESPN.

"Звісно, грати за національну збірну – це завжди те, чого ти прагнеш. Ти починаєш думати про це вже сьогодні, обмірковуєш це в голові, і з наближенням чемпіонату світу, якщо ти потрібен команді... що ти зробиш? Я ніколи не відмовлю своїй країні".

За словами гравця, він залишив збірну, щоб дати дорогу молодим футболістам

"Я пішов зі збірної, щоб дати шанс іншим гравцям, а також тому, що відчув: настав момент, коли я вже не можу бути корисним команді. Але якщо я знадоблюся, я ніколи не відмовлю збірній. Це неможливо – доки я граю, доки я залишаюся активним".

Але він зазначив, що рішення про завершення кар'єри далося йому нелегко, і його пристрасть до спорту поступово згасала.

"Ти зберігаєш бажання, ту пристрасть до футболу, що живиться цілями та мріями, і завжди мріяв стати частиною національної збірної. Звісно, я прийняв рішення про завершення кар'єри з різних причин, але з того часу, як я пішов, це полум'я до футболу трохи згасло".

Зауважимо, у вересні 2024 року Суарес оголосив про завершення кар'єри у збірній Уругваю. Протягом 17 років він провів за національну команду 143 матчі та забив 69 голів, ставши її найкращим бомбардиром в історії.

Також додамо, що у грудні 2025 року уругвайський форвард підписав новий контракт з Інтер Маямі до кінця сезону-2026 МЛС.