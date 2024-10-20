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Багато помилялися та нервували: Бабич прокоментував нічию з Вересом

Олексій Мурзак — 20 жовтня, 19:18
Багато помилялися та нервували: Бабич прокоментував нічию з Вересом
Олександр Бабич
nkveres.com

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував нічию у матчі проти Вереса в межах 10 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що у другому таймі його підопічні багато помилялися та нервували.

Слова тренера наводить пресслужба Вереса.

"Зіграли внічию з прямим конкурентом. Звісно, мріяли перемогти сьогодні. Але ми розуміємо свої помилки. Якщо відверто, у другому таймі ми багато боротьби програвали, помилялися і нервували. Що стало причиною – потрібно розбиратися. Намагатимемося виправляти ці огріхи.

Заміна Ярослава Кисіля? Він не впорався з емоціями. Отримавши жовту картку, ми боялися, що він може отримати другу. По грі до нього зауважень нема", – зазначив тренер.

Бабич назвав цю нічию закономірним результатом.

"Верес – дуже непросто команда. Верес, той же Інгулець - це приблизно наш рівень по підбору виконавців. Зараз для нас найважливіше набирати очки. А сьогодні для перемоги не вистачило якіснішої роботи у боротьбі і трохи не витримали цієї навали від Вереса у другому таймі", - сказав Бабич.

Після 10 турів Чорноморець та Верес знаходяться на 9 та 10 місці відповідно. В одеситів 11 очок, а у рівнян на 1 заліковий бал менше.

У ще одному матчі ігрового дня ЛНЗ у Черкасах здолав Інгулець з рахунком 2:0.

Олександр Бабич Верес Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Олександр Бабич

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