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Визначилось майбутнє Кучера у Чорноморці

Олександр Булава — 23 травня 2025, 18:43
Визначилось майбутнє Кучера у Чорноморці
Олександр Кучер
ФК Чорноморець

Керівництво одеського Чорноморця ухвалило рішення залишити головного тренера Олександра Кучера на наступний сезон.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Фахівець під час зустрічі з керівництвом клубу виявив бажання допрацювати свій контракт, який чинний до літа 2026 року. 

Водночас доля захисник "моряків" Ярослава Ракицького вирішиться найближчими днями. Сам 35-річний гравець готовий допомогти клубу повернутися в еліту.

Зазначається, що першим літнім новачком клубу має стати тренер по роботі з воротарями Андрій Дикань. Однак перед тим він допрацює свій контракт у жіночій команді Металіста 1925.

Нагадаємо, одесити зіграли внічию з Динамо у 29 турі, а паралельно Лівий Берег, який йде на 14-му місці, переміг Рух.

У підсумку за тур до завершення чемпіонату Чорноморець відстає від Лівого Берега на 4 очки. Востаннє одеська команда вилітала в Першу лігу за підсумками сезону 2018/19, а повернулась у сезоні 2021/22.

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Олександр Кучер

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