Вольовий камбек у другому таймі: огляд матчу Чорноморець – Верес

У неділю, 20 квітня, відбувся заключний матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Верес на виїзді переміг Чорноморець.

Рівненський клуб програвав по ходу зустрічі, однак у другому таймі зібрався та зумів переломити хід поєдинку, забивши двічі.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 20 квітня

Верес – Чорноморець 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Янаков, 8, 1:1 – Степанюк, 51, 2:1 – Дахновський, 61

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Балаба, 87), Дахновський, Харатін, Кльоц (Кучеров, 76), Луан (Шарай, 76), Гайдучик (Венделл, 87), Степанюк (Годя, 90+4)

Чорноморець: Аніагбосо, Бутко, Скиба, Ракицький (Жаржу, 50), Сантос, Лацабідзе, Білошевський (Сігеєв, 78), Габелок (Шевцов, 78), Янаков (Мустафаєв, 69), Хобленко, Попов (Тоіров, 68)

Попередження: Дахновський, Габелок, Попов

Нагадаємо, в інших матчах ігрового дня Кривбас розгромив Зорю, а Інгулець та ЛНЗ не виявили переможця.