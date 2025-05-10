Ворскла зіграє з Чорноморцем, Рух прийматиме Верес у 28 турі УПЛ

У суботу, 10 травня, відбудеться три матчі в межах 28 туру чемпіонату України з футболу.

Відкриватимуть ігровий день Ворскла та Чорноморець. Полтавський клуб може поставити суперників на межі вильоту, адже наразі відставання одеситів від перехідних матчів складає п'ять очок.

О 15:30 Оболонь на своєму полі прийматиме ЛНЗ. Обидва колективи вже точно не вилетять з УПЛ напряму, але все ще ризикують звалитись у зону перехідних поєдинків, тому від команд очікується атакувальний футбол.

Ввечері на вболівальників очікує протистояння Руха та Вереса – команд з середини турнірної таблиці, які вже не мають особливої мотивації, оскільки втратили шанси на єврокубкову зону.

Розклад матчів 28 туру УПЛ на 10 травня

13:00 Ворскла – Чорноморець

15:30 Оболонь – ЛНЗ

18:00 Рух – Верес

Standings provided by Sofascore

Усі матчі можна подивитись на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Нагадаємо, вчора 28 тур розпочався двома "сухими" нічиїми – Динамо не змогло переграти Полісся, а Зоря не скористалась чисельною більшістю проти Шахтаря.