Чорноморець попри трансферний бан можуть покинути до 10 футболістів – ЗМІ

Одеський Чорноморець влітку може попрощатися з 10 футболістами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, тренерський штаб "моряків" на чолі з Романом Григорчуком не розраховує на низку досвідчених футболістів.

Зокрема, команду покинуть захисники Віталій Єрмаков та Юрій Романюк, півзахисники Артем Габелок, Олександр Скляр і Максим Луньов, а також нападники Олексій Хобленко та Владислав Кулач.

Під питанням продовження співпраці з Олександром Каплієнком, оскільки 30-річний захисник мав певні проблеми зі здоров'ям. Наразі триває його медичне обстеження, після якого буде ухвалено остаточне рішення.

Крім того, орендований у Динамо нападник Владислав Герич вирушить на збори зі столичним клубом, тому його подальше продовження кар'єри в Одесі під питанням. Цей список ще не остаточний та може поповнитися іншими футболістами.

Зазначимо, що у травні 2026 року Чорноморець отримав другий трансферний бан від ФІФА, через що не має змоги підписувати нових футболістів. Втім, головний тренер "моряків" Роман Григорчук сподівається, що керівництво клубу розв'яже всі проблеми.

За підсумками сезону 2025/26 Чорноморець посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся до УПЛ після річної перерви.