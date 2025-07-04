Чорноморець поклав око на двох основних гравців Ворскли – джерело

Чорноморець хоче підписати двох гравців Ворскли.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, головний тренер одеситів Олександр Кучер хотів би бачити у своїй команді півзахисника Артема Челядіна та нападника Владислава Кулача.

Для цього 25-річному хавбеку та 32-річному форварду треба остаточно вирішити юридичні питання з керівництвом Ворскли. Контракти гравців у Полтаві спливають за рік.

Кулач повернувся в Полтаву лише взимку поточного року, за цей час встиг провести 6 матчів (1 гол). Челядін у сезоні 2024/25 провів 26 поєдинків в усіх турнірах, записавши в свій актив гол та асист.

Водночас Ворскла хоче залишити в своєму складі низку досвідчених гравців та молодих талантів клубу.

Нагадаємо, полтавський клуб за підсумками сезону не зберіг свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги. Втім, туди відправився і Чорноморець, який зайняв останнє місце в турнірній таблиці.