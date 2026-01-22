Українська правда
Чорноморець повернув в команду колишнього капітана

Сергій Шаховець — 22 січня 2026, 13:55
Чорноморець повернув в команду колишнього капітана
Владислав Клименко
Одеський Чорноморець оголосив про підписання досвідченого півзахисника Владислава Клименка.

Про це повідомляє офіційний сайт "моряків".

31-річний футболіст успішно пройшов медичний огляд та підписав контракт з Чорноморцем. Деталі угоди не розкриваються.

Раніше Клименко вже виступав за одеситів та навіть був капітаном команди. Загалом він зіграв за "моряків" 21 матч, забив 1 гол та віддав 4 асисти.

У першій частині сезону 2025/26 Владислав виступав за львівські Карпати. На рахунку півзахисника 10 матчів та 1 гол у чемпіонаті та Кубку України.

Клименко став другим зимовим новачком Чорноморця. Раніше одесити підписали ексзахисника Оболоні Василя Курка.

На зимову перерву Чорноморець пішов на третьому місці турнірної таблиці Першої ліги. Під час перерви відбулися зміни на тренерському містку "моряків". Команду втретє очолив Роман Григорчук, який на цій посаді замінив Олександра Кучера.

