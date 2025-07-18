Чорноморець підписав півзахисника молодіжної збірної Гамбії

Чорноморець підписав контракт із новим гравцем – Хобе Мухаммедом.

Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Гравець молодіжної збірної Гамбії вже в Одесі та готовий до нових викликів у "чорно-синіх" кольорах. Про термін угоди наразі не розголошується.

Попередні півтора роки півзахисник виступав за другу команду житомирського Полісся, куди він перейшов з гамбійського клубу Банджула.

Раніше Чорноморець вже підписав низку колишніх гравців Ворскли, серед яких Олександр Скляр, Владислав Кулач, а також Ростислав Русин, Максим Лопирьонок та Микита Степовий.

Старт сезону для "моряків" запланований на 2 серпня, разом із початком сезону у другому за силою дивізіоні України.