Вікторія Суми визначилась із заміною головного тренера

Клуб Першої ліги Вікторію Суми на правах виконувача обов'язків головного тренера очолюватиме Володимир Романенко.

Як відомо, напередодні попередній наставник сумського клубу Анатолій Безсмертний пішов з команди та увійшов до тренерського штабу Ігоря Костюка у київському Динамо. Романенко довгий час працював асистентом Безсмертного у Вікторії.

Наразі сумська команда із 36 очками посідає восьме місце у турнірній таблиці другого по силі дивізіону України. До закінчення Першої ліги залишився 30-й тур. У ньому Вікторія Суми 1 червня зустрінеться з Феніксом-Маріуполь. Старт зустрічі запланований на 13:00.

Нагадаємо, що напередодні Вікторія Суми поступилась Пробію Городенка (0:1) у 29 турі Першої ліги.