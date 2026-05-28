Вікторія Суми визначилась із заміною головного тренера

Микола Літвінов — 28 травня 2026, 22:29
Клуб Першої ліги Вікторію Суми на правах виконувача обов'язків головного тренера очолюватиме Володимир Романенко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як відомо, напередодні попередній наставник сумського клубу Анатолій Безсмертний пішов з команди та увійшов до тренерського штабу Ігоря Костюка у київському Динамо. Романенко довгий час працював асистентом Безсмертного у Вікторії. 

Наразі сумська команда із 36 очками посідає восьме місце у турнірній таблиці другого по силі дивізіону України. До закінчення Першої ліги залишився 30-й тур. У ньому Вікторія Суми 1 червня зустрінеться з Феніксом-Маріуполь. Старт зустрічі запланований на 13:00. 

Нагадаємо, що напередодні Вікторія Суми поступилась Пробію Городенка (0:1) у 29 турі Першої ліги. 

