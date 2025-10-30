Чорноморець підписав Луньова

Колишній вінгер Кривбаса Максим Луньов став гравцем Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Умови та терміни дії контракту не називаються. У Чорноморець Луньов перейшов на правах вільного агента. Його попереднім клубом був криворізький Кривбас, контракт із яким завершився наприкінці червня поточного року.

За Кривбас Луньов виступав з 2023 року. До цього 27-річний вінгер захищав кольори Дніпра та луганської Зорі. Сумарно провів 24 матчі за молодіжні збірні України різних віковий категорій, в яких відзначився 1 голом.

Чорноморець на даний момент посідає друге місце в турнірній таблиці Першої ліги з 31 очком у 13 матчах. У 13 турі одесити зіграли внічию 1:1 з Лівим Берегом.