Чорноморець на зборах у Туреччині перегляне двох африканських півзахисників
Саліфу Коллі та Алі Усає
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Чорноморець перегляне на навчально-тренувальних зборах в Туреччині двох атакувальних захисників Саліфу Коллі та Алі Усає.
Про це повідомила пресслужба гамбійського клубу Фортуна, звідки гравці відправилися на перегляд.
Зазначається, що обидва африканці вчора ввечері, 7 лютого, вирушили до Туреччини, де й спробують проявити себе в таборі одеситів, які продовжують підготовку до другої частини сезону.
Раніше повідомлялося, що Чорноморець на навчально-тренувальних зборах переглядає грузинського опорного півзахисника Георгія Робакідзе, а також колишнього центрфорварда Дніпра -1 Даніеля Ківінду.