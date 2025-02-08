Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чорноморець на зборах у Туреччині перегляне двох африканських півзахисників

Олексій Мурзак — 8 лютого 2025, 19:10
Чорноморець на зборах у Туреччині перегляне двох африканських півзахисників
Саліфу Коллі та Алі Усає
instagram.com/fortune_football_club

Чорноморець перегляне на навчально-тренувальних зборах в Туреччині двох атакувальних захисників Саліфу Коллі та Алі Усає.

Про це повідомила пресслужба гамбійського клубу Фортуна, звідки гравці відправилися на перегляд.

Зазначається, що обидва африканці вчора ввечері, 7 лютого, вирушили до Туреччини, де й спробують проявити себе в таборі одеситів, які продовжують підготовку до другої частини сезону.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець на навчально-тренувальних зборах переглядає грузинського опорного півзахисника Георгія Робакідзе, а також колишнього центрфорварда Дніпра -1 Даніеля Ківінду.

Футбольні трансфери Чорноморець

Футбольні трансфери

Ювентус має намір зберегти орендованого в ПСЖ нападника
Директор Ювентуса підтвердив інтерес Манчестер Сіті до захисника команди
Це велика команда: Арройо – про перехід у Шахтар
Ювентус готовий продати Влаховича
У клубі Серії А пояснили зрив трансферу форварда збірної України

Останні новини