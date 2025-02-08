Чорноморець на зборах у Туреччині перегляне двох африканських півзахисників

Чорноморець перегляне на навчально-тренувальних зборах в Туреччині двох атакувальних захисників Саліфу Коллі та Алі Усає.

Про це повідомила пресслужба гамбійського клубу Фортуна, звідки гравці відправилися на перегляд.

Зазначається, що обидва африканці вчора ввечері, 7 лютого, вирушили до Туреччини, де й спробують проявити себе в таборі одеситів, які продовжують підготовку до другої частини сезону.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець на навчально-тренувальних зборах переглядає грузинського опорного півзахисника Георгія Робакідзе, а також колишнього центрфорварда Дніпра -1 Даніеля Ківінду.